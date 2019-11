Le président de la République a reçu du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, chargé de la gestion du département Sabri Bachtobji, un exposé sur la participation d’une délégation tunisienne aux travaux de la Conférence ministérielle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) tenue fin octobre à Monaco.

Sabri Bachtobji a déclaré, à l’issue de l’entretien, que ce sommet sera l’occasion pour la Tunisie de mieux faire connaitre les acquis accomplis en termes de libertés et de valeurs démocratiques et de mettre en avant la richesse de son patrimoine culturel et linguistique.

Le secrétaire d’Etat a ajouté avoir passé en revue, avec le président de la République, les principales échéances diplomatiques programmées pour la période à venir.

Bachtobji lui a transmis les félicitations des membres du corps diplomatique pour la confiance qui lui a été accordée par les Tunisiens, se disant optimiste quant aux perspectives prometteuses des relations extérieures de la Tunisie et de l’engagement des pays à soutenir le pays, encouragés en cela par la réussite des dernières élections législatives et présidentielle.

Au terme des travaux de la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie (30, 31 octobre) l’Arménie, hôte du dernier Sommet de la Francophonie, a passé la présidence de la Conférence à la Tunisie.

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie se tiendra les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis autour du thème : ” Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone “. Il coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la création de l’Agence de coopération culturelle et artistique, le 20 mars 1970 à Niamey au Niger, devenue ensuite l’OIF dont le Leader Bourguiba a été l’un des pères fondateurs.