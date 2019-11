Afin de trouver les réponses aux questions sur le climat d’affaires, les investissements et la main-d’œuvre dans les entreprises allemandes en Tunisie, l’AHK Tunisie a réalisé, comme chaque année, une enquête sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes 2018/2019. Pour la première fois, l’AHK Tunisie a également intégré les entreprises tunisiennes membres.

Les entreprises continuent de croire en la Tunisie. Elles ont deux fois plus confiance en leur propre capacité et 61% croient en une amélioration du développement économique en Tunisie en 2019 malgré le climat général peu stable.

64% des entreprises ont enregistré une hausse positive de leur chiffre d’affaires en 2018.

Cette hausse enregistrée depuis 2012 a atteint à nouveau cette année le record déjà enregistré avant la révolution (en 2007 et 2010).

Jorn Bousselmi, directeur général de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce -AHK-, a souligné dans son intervention “la poursuite d’un sentiment positif quant aux perspectives de développement du site Tunisie, un site qui a bénéficié de la fermeture d’unités de production dans d’autres pays, entraînant de nouveaux investissements et de nouvelles créations de postes d’emploi”.

Il rappellera qu'”aucune entreprise allemande n’a quitté le site Tunisie au cours des 15 dernières années, notamment du fait qu’il s’agit d’entreprises familiales qui ont appris à connaître et à s’adapter au site Tunisie, un site considéré comme l’un des sites le plus productif”.

Pour 2019, 68% des entreprises s’attendent à une augmentation de leur chiffre d’affaires et prévoient d’investir davantage.

52% des entreprises ont augmenté le nombre de leurs employés en 2018. Pour l’année 2019, une entreprise sur deux prévoit d’accroître son effectif.

De plus, le niveau des coûts de main-d’œuvre représente un autre atout : atteignant 19% en 2018, ce chiffre est passé à 42,7% en 2019.

Ibrahim Debache, directeur général d’Ennakl automobiles et président de l’AHK Tunisie, insistera sur “l’importance de l’évolution de l’élément valeur ajoutée dans l’activité des entreprises allemandes, ce qui permettra de renforcer et de pérenniser les investissements dans notre pays, notamment dans le secteur automobile, avec l’évolution des technologies et l’arrivée des voitures électriques”.

Il ajoutera que “la Tunisie a également la prétention de jouer un rôle de hub vers l’Afrique pour l’économie allemande”.

Il existe néanmoins plusieurs axes à améliorer. Les entreprises insistent sur la nécessité de trouver une solution à l’inflation du dinar tunisien. 50% des entreprises allemandes et tunisiennes considèrent l’actuel taux de change comme l’une des plus importantes menaces à leur succès économique.

De plus, l’on a vu émerger une nouvelle inquiétude face à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Ce sujet occupe d’ailleurs pour la première fois le top 3 des inquiétudes des sociétés.