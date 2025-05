Dix entreprises tunisiennes du secteur IT seront sélectionnées par la chambre Tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK), pour participer au salon GITEX Europe, qui aura lieu du 21 au 23 mai 2025 à Berlin en Allemagne.

A cette fin, un appel à candidatures a été lancé par l’AHK Tunisie en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet Tech216, soutenu par l’Initiative spéciale “Emploi décent pour une transition juste” du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ Tunisie. La date limite de souscription a été fixée pour le 4 mai 2025.

Cet appel s’adresse aux entreprises spécialisées dans les services IT/offshoring/outsourcing (développement logiciel, BPO, DevOps, support IT, cloud, IA, etc.).

La participation à ce salon permettra aux entreprises tunisiennes de promouvoir la Tunisie comme hub technologique et plateforme d’outsourcing, de présenter des solutions IT et capacités d’externalisation à des clients potentiels, de participer à des rencontres B2B ciblées, de bénéficier d’une visibilité au sein du pavillon Tech216 à GITEX et d’être accompagnées pour se positionner comme fournisseurs de services numériques de qualité sur le marché international.

GITEX Europe est un événement dédié à la technologie et aux startups. Il marque l’expansion de la marque GITEX en Europe, après ses succès à Dubaï et en Afrique. Ce salon vise à catalyser l’écosystème technologique européen en réunissant des innovateurs technologiques, des gouvernements et des leaders industriels pour favoriser des partenariats public-privé et stimuler l’économie numérique.