«Industry Innovation Day» : Focus sur le secteur automobile

La nouvelle édition de la journée dédiée à l’innovation dans l’industrie « Industry Innovation Day » se tiendra le 6 novembre prochain et mettra le focus sur l’automobile.

Organisée par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et l’Association Tunisienne de l’Automobile (TAA), avec le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), cette journée réunira les acteurs clés de l’industrie automobile et les fournisseurs de solutions technologiques tunisiens et étrangers.

Des experts nationaux et internationaux se réuniront tout au long d’une série de conférences autour de tendances technologiques du secteur pour débattre de la transformation en cours et future, afin d’explorer les opportunités pour la Tunisie, indique les organisateurs de cette manifestation.

L’industrie automobile en Tunisie est un véritable enjeu avec 12% de croissance annuelle, selon les organisateurs. 65 % des entreprises du secteur sont totalement exportatrices avec un PIB annuel qui avoisine 4%.