Le syndicat du corps diplomatique a appelé lundi à ne pas instrumentaliser l’audit administratif et financier du ministère des Affaires étrangères décidé par la présidence du gouvernement, pour entacher la réputation du ministère.

Dans une déclaration rendue publique lundi par son bureau exécutif, le syndicat a demandé d’éviter de mettre en cause les fonctionnaires du ministère, en Tunisie et à l’étranger, en présentant une image erronée à l’opinion publique, basée sur l’incompréhension et un manque de connaissance des simples principes de base du travail diplomatique.

A cet effet, le syndicat a appelé à “ne pas anticiper les résultats des opérations d’audit dans le cadre d’un règlement de compte politique et personnel”, rappelant qu’il a demandé par le passé un audit financier et administratif par souci de bonne gouvernance et dans le but de conférer plus d’efficacité et de transparence au travail du service diplomatique.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed avait décidé le 30 octobre 2019, après concertation avec la présidence de la République de charger le Comité du contrôle général des services publics d’effectuer un audit administratif et financier au ministère des Affaires étrangères et autres départements administratifs.