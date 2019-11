Expomédia Tunisie a choisi l’aéroport de Djerba-Zarzis pour organiser la 1ère édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense ou “IADE Tunisie“ dédié aux marchés africains, et ce du 4 au 8 mars 2020.

Ainsi, l’organisateur annonce 250 exposants, une centaine de délégations officielles étrangères et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs pour cette première édition qui se déroulera sur une superficie de superficie de 15 hectares sur la plateforme aéroportuaire de Djerba.

Une centaine d’aéronefs et engins non volants des plus grands opérateurs du domaine seront présentés dans des configurations statiques et dynamiques.

Les journées du 4, 5 et 6 mars, le Salon sera exclusivement ouvert aux professionnels qui auront accès à des conférences, des rendez-vous B2B et B2G, des espaces thématiques leurs permettant d’assister à des démonstrations et des présentations aériennes mais aussi d’appréhender l’ensemble des évolutions du secteur.

Le Salon ambitionne d’être un révélateur d’opportunités d’investissement et de développement aussi bien en Tunisie qu’en Afrique.

Durant les journées du 7 et 8 mars, les sections aéronautiques du Salon ouvriront leurs portes au grand public. Ce sera l’occasion de vulgariser l’aviation en Tunisie, de découvrir les expositions d’aéronefs, mais aussi d’assister à des shows aériens spectaculaires dans le ciel de Djerba…