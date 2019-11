La mission médicale chinoise (N°24) prendra la relève, dans les prochains jours, pour succéder à la précédente qui avait soigné plus de 85 000 patients et assuré 7 000 interventions chirurgicales et des visites médicales gratuites aux Tunisiens, dans les régions marginalisées de l’intérieur, a déclaré l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wang Wenbin.

Le diplomate chinois a affirmé, lors d’une réception organisée, samedi, en l’honneur de la nouvelle mission médicale, que le développement de la coopération dans le domaine médical est une des priorités des relations tuniso-chinoises. Il a indiqué que les deux parties œuvrent à concrétiser les recommandations du sommet de Pékin sur le forum de la coopération sino-africaine relative au développement des opérations de soutien sanitaire et médical.

Il a, dans ce contexte, souligné que la Tunisie et la Chine œuvrent à parachever les nouveaux projets dans ce secteur estimant que le progrès enregistré dans la construction d’un hôpital universitaire à Sfax avec un financement chinois en est la preuve.

Il a indiqué que la Chine compte fournir les équipements médicaux nécessaires à cet hôpital, selon les besoins fixés par le gouvernement tunisien et envoyer une équipe d’experts pour élaborer une étude de faisabilité pour élargir cet hôpital.

Le diplomate chinois a fait part de la disposition de son pays à poursuivre le processus de coopération tuniso-chinoise dans le secteur sanitaire et réaliser de nouveaux projets au profit du peuple tunisien.

La Chine a envoyé la première mission médicale en Tunisie en 1973. Ont participé à ces missions plus d’un millier de médecins chinois spécialisés dans les domaines suivants: chirurgie générale, gynécologie, obstétrique, radiologie, pédiatrie, orthopédie, maladies cardiovasculaires et acupuncture ….

Ces équipes médicales ont fourni des services médicaux à 5 millions 760 patients tunisiens et soigné 880 000 patients dans des hôpitaux et effectué 320 000 interventions chirurgicales.

En 1994, le premier centre d’acupuncture dans le monde arabe a été créé à Tunis à l’hôpital de La Marsa avant de devenir un centre chinois de médecine et d’acupuncture, en 2004, seul centre médical en Afrique à fournir des services de diagnostic, de traitement clinique et d’enseignement de l’acupuncture. A ce jour, le centre a formé 164 médecins tunisiens.

A cette occasion, l’ambassadeur de Chine a indiqué que les deux parties discutaient de la possibilité de le transformer en un centre de coopération dans le domaine de la médecine chinoise et d’élargir les horizons de la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Le diplomate a rappelé que les équipes médicales chinoises sont un “messager de la santé et de l’amitié” et qu’elles contribuent depuis 1963 à la fourniture de services de santé et de traitements à plus de 208 millions de patients dans le monde.

Il a souligné que 1096 membres de ces équipes médicales sont actifs dans 111 institutions médicales dans 56 pays “afin de fournir des services médicaux gratuits dans le but de contribuer à l’avancement de la santé humaine et de la paix dans le monde”, dit-il.