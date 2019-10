Mohamed Abbou et Ghazi Chaouachi, tous deux dirigeants du Courant démocrate, ont rencontré, lundi 28 octobre, le président et le vice-président d’Ennahdha, respectivement Rached Ghannouchi et Ali Larayedh. C’est ce qu’a révélé, mercredi 30 courant, Ghazi Chaouachi, qui assure que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations avec Ennahdha pour la formation du gouvernement.

Au cours de la rencontre, Ennahdha a présenté son projet d’accord pour la formation du prochain gouvernement au Courant démocrate, invité à se prononcer sur son contenu et à l’enrichir, a expliqué Chaouachi.

Cité par l’agence TAP, Chaouachi a fait observer que le Courant démocrate a rappelé à l’occasion de cette rencontre ses conditions pour faire partie du prochain gouvernement.

Les représentants du Courant démocrate ont renouvelé leur attachement au fait que le prochain chef du gouvernement doit être une personnalité indépendante, neutre et forte, capable de résister aux pressions quelque soit la partie qui les exerce.

Ennahdha a fait valoir son droit constitutionnel de présider le prochain gouvernement, a ajouté Chaouachi, relevant que son parti maintient ses conditions “car il aspire à un gouvernement d’action, surtout que le mouvement Ennahdha a contribué à l’échec du gouvernement dans la période précédente”.

Et de rappeler “le mouvement avait lui-même exigé, en 2014, après son alliance avec le parti Nidaa Tounes, que le chef du gouvernement soit indépendant”.

Le Courant démocrate fait aujourd’hui la même requête afin de garantir la stabilité de l’action gouvernementale et tenir le gouvernement loin de toute pression, souligne encore le dirigeant.

S’agissant de la position du parti à l’égard du document présenté par Ennahdha, Chaouachi a estimé que ce dernier est semblable aux documents de Carthage 1 et 2, ajoutant qu’il s’agit de “principes généraux et que le document manque de précisions”.

En ce qui concerne l’information selon laquelle il y aurait des désaccords au sein du parti sur la participation ou non au prochain gouvernement, Chaouachi a déclaré que “tous les membres du Courant démocrate respectent les décisions des structures du parti”, précisant que c’est le conseil national qui a décidé des conditions de participation au prochain gouvernement. “Cette décision nous engage tous”, a-t-il souligné.

Réuni dimanche dernier, le conseil national du Courant démocrate a estimé que le prochain chef de gouvernement doit être indépendant des partis politiques de la coalition au pouvoir et connu pour sa compétence et son intégrité.

Le parti avait également demandé les portefeuilles de l’Intérieur, de la Justice et de la réforme administrative.

Le mouvement Ennahdha avait élaboré un document d’accord sur un gouvernement de coalition. Dans une déclaration, mardi 29 octobre, le porte-parole du mouvement, Imed Khemiri, avait expliqué que ce document sera sous forme d’un accord écrit qui engage les signataires à son exécution.

Le projet comporte un programme global engageant les partis qui se concerteront avec Ennahdha.

Le parachèvement de l’installation des institutions de l’Etat, la mise en place de la gouvernance locale, la lutte contre la corruption, la sécurité nationale, la lutte contre la pauvreté, l’impulsion de la croissance et du rythme des investissements, l’emploi, l’amélioration des services publics et le développement des secteurs de l’enseignement et de la santé, sont autant de priorités fixées dans l’accord.