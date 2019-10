Depuis que son mari est allé en prison, Hala doit affronter seule ses pensées suicidaires. Sa force doit venir de l’intérieur, car la société n’aide, ni ne pardonne, une femme déprimée, surtout si elle est mère.

Genre : Fiction

Durée : 98 min

Année de production : 2019

Pays : Égypte

Casting : Loubna Azabal – Nisrine Errad – Basma – Passant Shawky- Rafal Abdelkader – Lobna Asal – Mohamed Sarhan

Scénario : Hishem SAQR

Image : Mostafa Sheshtawy

Montage : Hisham Saqr

Réalisateur : Hishem SAQR

Société de production : Film Clinic – White Feather production

Hishem SAQR

Né au Caire et a plus de dix ans d’expérience comme monteur dans l’industrie cinématographique égyptienne. Saqr a travaillé avec un certain nombre de réalisateurs égyptiens de renom. Son premier long métrage de fiction Certified Mail, est présenté en première mondiale à Toronto 2019.