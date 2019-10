Des accord de partenariat pour réduire l’utilisation du plastique ont été signés entre le Fonds mondial pour la nature et le ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement, d’une part, et entre le Fonds mondial de la nature et cinq municipalités tu pays, à savoir Monastir, Tinja (Bizerte), Le Kram, Nabeul et Hammamet, d’autre part, en marge d’une campagne de sensibilisation pour la lutte contre le plastique en méditerranée.

Le directeur général de l’environnement et la qualité de vie au ministère des Affaires locales, Hédi Chebili, a déclaré que son département a élaboré, depuis 2015, un programme de lutte contre la pollution, due au rejet des sacs en plastique à usage unique, précisant que 4,2 milliards de sac en plastique sont utilisés en Tunisie. “Ce nombre est très élevé par rapport aux autres pays dans le monde”, a-t-il ajouté.

Il a signalé que la Tunisie a déployé des efforts considérables en matière de lutte contre la pollution causée par les sacs en plastique, ajoutant qu’un décret gouvernemental sera publié d’ici la fin de l’année afin de réduire leur utilisation.

“L’accord signé par la municipalité de Monastir avec le fonds mondial pour la nature a pour but la création d’une ville intelligente sans déchets en plastique”, a indiqué le maire de Monastir, Mondher Marzouk, soulignant qu’une campagne de sensibilisation sera organisée avec le concours des composantes de la société civile, avant la mise en oeuvre de cet accord.

La cérémonie de signature de cet accord s’est déroulée à bord du navire “Blue Panda” qui a accosté aujourd’hui à la Marina de Monastir, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation lancée par le fonds mondial de la nature en mai 2019, afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de la lutte contre la pollution en méditerranée.

Cette campagne se poursuivra jusqu’au 30 octobre 2019 à travers l’organisation d’environ 16 ateliers et la projection de films, outre une campagne de nettoyage, avec la participation de spécialistes de la plongée sous marine, selon le représentant du fonds mondial de la nature en Afrique du Nord, Jamel Jerijer.