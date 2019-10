Un appel à candidature à la 2ème édition du Concours national de l’invention a été lancé par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à ce concours destiné aux inventeurs indépendants, inventeurs institutionnels et inventeurs étrangers, est fixé, le 13 décembre 2019, a indiqué l’APII sur son site web.

Son objectif est de d’inciter les inventeurs et chercheurs à prendre l’initiative, à renforcer la coopération et l’échange d’idées entres les deux rives de la Méditerranée et à promouvoir les inventions qui méritent d’être commercialisées.

Trois prix de 10 millions de dinars, de 7 millions de dinars et 5 millions de dinars seront remis, le 12 février 2019 aux lauréats du concours national de l’invention, par les membres de la commission présidée par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).