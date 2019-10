Le ministère de la Défense nationale veille à la promotion et au renforcement des principes de l’intégrité et de la transparence dans l’institution militaire. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 23 octobre 2019, Colonel Chaker Naffati, représentant de l’inspection générale des forces armées en marge d’un séminaire international sur le développement de l’éthique et de l’intégrité dans le secteur de la défense organisé par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) les 23, 24 et 25 octobre courant à Tunis.

Le séminaire se tient en présence de représentants de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement et des différentes instances constitutionnelles, ainsi que des représentants de l’organisation I Watch, des représentants des Nations unies, de l’Union européenne et du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF).

Selon Colonel Naffati, le ministère de la Défense a engagé une série de réformes afin d’être au diapason avec le processus de transition démocratique dans le pays. “Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Défense pour le renforcement des compétences opérationnelles et de la confiance du militaire en son institution”, a-t-il affirmé.

Le séminaire a aussi pour objectif de dresser l’état des lieux dans le secteur de la défense afin de renforcer la transparence au sein des établissements militaires à travers notamment le développement de la coopération avec des parties internationales.