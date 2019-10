Le patrimoine culturel, matériel et immatériel, du gouvernorat de Sousse a été, dimanche 20 octobre, l’hôte de la Cité de la culture, dans le cadre de la manifestation des régions.

Le coup d’envoi des activités culturelles a été donné devant l’entrée principale de la Cité donnant sur l’avenue Mohamed V où les visiteurs ont pu suivre des spectacles de troupes soufies et de musique populaire, de chorégraphie et de stambali.

Le hall de la cité s’est orné d’expositions d’habits traditionnels et de couvertures en laine en plus des plats traditionnels de la région, à l’instar du couscous et de la pâtisserie. Il y a eu aussi une exposition photographique autour des monuments archéologiques et patrimoniaux de Sousse (souks, ribat, remparts, mosquées) et une autre présentant des toiles et livres des penseurs, hommes de Lettres et artistes de la région.

A la “place des théâtres”, ont été donnés des spectacles de la troupe de Malouf à Sousse et de l’artiste Mardhi Ftiti, en plus d’une performance chorégraphique et un conte.

Les visiteurs ont pu être initiés aux itinéraires culturels et touristiques de la région de Sousse. Cet itinéraire est présenté en collaboration avec le commissariat au Tourisme de Sousse. Des ateliers d’artisanat liés à la cueillette des olives ont également été proposés.

Cet événement culturel a été tenu en présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, Adel Chlioui, gouverneur de Sousse et Chedli El Azabou, délégué des Affaires Culturelles à Sousse.