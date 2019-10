La Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de financement du Programme de régénération des centres anciens (PRCA), d’une valeur de 20 millions d’euros.

L’accord a été signé par le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, et la vice-présidente de la BEI, Emma Navarro, en marge des réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI tenues à Washington du 16 au 20 octobre 2019.

Ce programme a été intégré au Plan de Développement Economique et Social 2016/2020 pour un budget estimé à 40 millions de dinars, avec un financement de l’Etat tunisien, l’Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d’Investissement (BEI), avec une assistance technique financée par l’Initiative pour le financement des projets urbains (UPFI).

Ce programme consiste à intervenir dans les centres anciens à caractère historique et traditionnel englobant les Médinas ainsi que les quartiers européens anciens des 19e et 20e siècles alentour, les ensembles architecturaux et urbains, des Ksours, et tout tissu habité ayant un caractère historique, patrimonial ou traditionnel; dans le but de les réhabiliter et d’assurer leur intégration économique et sociale de manière intégrée.

Ce programme vise également à améliorer les conditions de vie des habitants, à dynamiser l’activité économique dans les centres anciens et à renforcer leur attractivité culturelle et touristique.

En marge des réunions de la BM, Ladhari s’est entretenu avec le vice-président de la BM de l’avancement des programmes de coopération financière et technique entre la Tunisie et la BM et les programmes qui seront présentés au cours de la prochaine période, outre l’avancement des réformes programmées.

Le ministre s’est également entretenu avec plusieurs responsables d’institutions financières internationales et arabes, notamment, la vice- présidente des programmes américain COMPACT (MILLENIUM CHALLENGE COMPAC), le commissaire européen chargé des affaires économiques et fiscales et le président de la Banque africaine de développement (BAD).