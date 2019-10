Le rôle fondamental joué par le pharmacien hospitalier dans le signalement des dysfonctionnements constatés sur l’équipement médical dans les hôpitaux publics, c’est l’un des axes débattus lors de la sixième édition de la “Journée nationale des dispositifs médicaux et matériovigilance” qui a eu lieu vendredi 18 octobre 2019 à Tunis, à l’initiative de l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits (ANCSEP).

Les participants à cette journée médiatique ont considéré que le pharmacien hospitalier est l’un des maillons fondamentaux du système de vigilance relatif aux équipements médicaux qui a été mis en place par l’ANCSEP en 2011, dans l’objectif d’assurer le contrôle des produits médicaux aux sources de production multiples.

Hichem Mechichi, directeur de l’ANCSEP, cité par l’agence TAP, indique que cette manifestation annuelle s’adresse aux pharmaciens hospitaliers dans le but de les sensibiliser à l’importance que revêt l’acte de signalement des dysfonctionnements et des défaillances pouvant survenir sur les équipements et les produits médicaux. Il s’agit de tous les produits médicaux utilisés par le cadre médical et paramédical dans les hôpitaux, allant de l’abaisse-langue et des pansements, jusqu’au matériel médical le plus sophistiqué, a-t-il précisé.

Mechichi a souligné que l’agence, de par son statut de structure responsable du système de vigilance sanitaire en Tunisie, assure, par le biais d’un comité créé à cet effet la réception des informations relatives aux dysfonctionnements du dispositif médical communiquées par les pharmaciens hospitaliers.

Cela s’effectue en collaboration avec la direction de la pharmacie et des médicaments ainsi qu’avec la direction du contrôle pharmaceutique au sein du ministère de la santé, notant que “l’ANCSEP est habilitée à soustraire du marché, tout produit qui présente des défaillances”.

Pour sa part, le chef de département du contrôle des équipements médicaux à l’ANCSEP, Bochra Bejaoui, a précisé que l’utilisation des produits médicaux, présente des risques liés aux effets indésirables qui pourraient être évités en menant un effort de formation qui s’adresse aux pharmaciens hospitaliers, sur le bon usage de ces produits…