La Tunisie a participé aux travaux de la 66ème session de la Commission régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a eu lieu du 14 au 17 octobre à Téhéran (Iran), avec une délégation présidée par la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Ben Cheikh a souligné la détermination de la Tunisie à respecter toutes les conventions internationales visant à atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, conformément à l’intérêt porté à la santé, en tant que composante fondamentale des droits de l’Homme, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé.

Elle a dans ce sens rappelé les efforts déployés par l’état tunisien pour assurer une couverture sanitaire universelle et durable à tous les citoyens tunisiens, dans l’objectif de défendre leur droit d’accéder à des services de santé de qualité dans les différentes régions du pays, en œuvrant à développer et à rapprocher ces services à travers des éléments nécessaires à la bonne gouvernance, ainsi qu’en réformant le système de financement et en exploitant la technologie de gestion moderne, en vue de garantir la transparence et de renforcer la gouvernance au sein des hôpitaux.

En marge de cette session, Ben Cheikh s’est entretenue avec un certain nombre de responsables de l’OMS, dont le directeur général et régional de l’Organisation en méditerranée orientale et aussi, avec ses homologues parmi les ministres de la santé de l’Iran, du Soudan, du Qatar, du Sultanat d’Oman et de Djibouti. Ces entretiens ont permis de débattre des moyens de consolider le partenariat et la coopération sur le plan sanitaire entre la Tunisie et ces pays, selon le communiqué.