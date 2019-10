Le Voilier Blue Panda du Fonds mondial pour la nature (WWF) est attendu en Tunisie, plus précisément au port de plaisance “Marina” à Monastir, du 27 au 30 octobre 2019. Il se veut l’ambassadeur de WWF France pour sensibiliser les habitants du pourtour Méditerranéen à la lutte contre les déchets plastiques.

Le périple du Blue Panda a commencé le 25 mai 2019, à partir de la côte française, en passant par l’Italie, la Grèce et la Turquie, avant d’arriver en Tunisie (Monastir). Il poursuivra, ensuite, sa route vers le Maroc pour boucler la boucle en France, fait savoir Imen Zenaidi, chargée de communication de WWF Tunisie.

Le voilier transporte à son bord des équipements pour l’analyse de l’eau de mer et la vérification du niveau de pollution, ainsi que des échantillons de plastique qui polluent la mer, souligne la même source.

A travers cette initiative, le Fonds WWF tente de mobilier 6 pays méditerranéens et de sensibiliser près de 10 mille personnes (jeunes et moins jeunes). Il veut inciter les gouvernements et les acteurs dans les pays riverains à trouver des solutions rapides pour la protection de la mer contre le rejet, chaque année, de quelque 600 mille tonnes de plastique.