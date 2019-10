La commission régionale des marchés publics (gouvernorat de Bizerte) a approuvé, lors de sa réunion tenue lundi 14 courant, le projet de réinstallation de l’éclairage public, sur tout le long de l’entrée de la ville de Bizerte, du côté de Zarzouna, en utilisant la technique LED.

Le projet a été proposé par les citoyens et la société civile, afin de renforcer l’éclairage public dans la zone et garantir une meilleure sécurité pour les automobilistes, en plus de son impact sur l’embellissement de la ville, à la sortie de l’autoroute jusqu’à l’entrée du pont, explique le secrétaire général du gouvernorat, Hamadi Ben Amor cité par la TAP.

Le projet sera lancé à partir du mois de novembre prochain.