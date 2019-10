Du 17 au 26 octobre 2019, l’Institut culturel italien (IIC) célèbre la 19ème édition de la semaine de la langue italienne dans le monde avec comme thème ” L’italien sur la scène “.

Promue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italienne et par l’Accademia della Crusca en collaboration avec l’ambassade de Suisse en Tunisie, cette manifestation a pour objectif d’encourager la diffusion de la langue italienne.

A travers la thématique “L’italien sur la scène” , la manifestation vise à mettre en valeur la langue italienne à travers les différentes formes de spectacle : le théâtre, la poésie, le mélodrame, ou encore l’opéra.

La manifestation débutera jeudi 17 octobre avec un récital de piano signé Christian Leotta qui interprétera les sonates pour piano en quatre concerts de Franz Schubert. Une conférence autour du rapport entre le théâtre se déroulera vendredi 18 octobre à l’Université de la Manouba animée par le professeur de Théorie Littéraire Mario Sei.

Les mélomanes auront rendez-vous avec le jazz italien samedi 19 octobre avec le célèbre pianiste Giovanni Guidi qui présentera son concert ” Lontano, lontano ” à l’Acropolium de Carthage. Les amoureux de la musique classique et des sonates de Schubert peuvent assister dimanche 20 octobre à un second concert du pianiste Christian Leotta.

Un focus sur le langage théâtral de Dante sera organisé lundi 21 octobre à l’IIC. La conférence sera animée par l’un des plus grands spécialistes de l’œuvre de Dante dans le monde, le professeur Mirko Tavoni.

Deux conférences sur la relation entre la langue, l’art plastique et le théâtre seront au menu de la journée de mardi 22 et mercredi 23 octobre à savoir ” auto-dépassement de soi-même dans l’au revoir du saut en soi-même ” de l’artiste slovène aux multiples facettes Marko Miladinovic et ” L’italiano, una lingua per lo spettacolo ” de Rosy Candiani, professeur d’Histoire du Théâtre à l’Université de la Manouba.

L’évolution de la langue italienne dans l’Opéra sera le thème de la conférence organisée vendredi 25 octobre avec Francesco Paolo Russo, professeur au Conservatoire de musique “O. Respighi” de Latina. La soirée de vendredi, l’une des formations italiennes les plus célèbres à l’échelle internationale dans le domaine de la musique de chambre “Bel Canto Ensemble” offrira un concert au MadArt de Carthage.

La 19ème édition de la Semaine sera clôturée samedi 26 octobre avec la projection du film dramatique “Cronofobia” de Francesco Rizzi dans l’espace d’art B7L9 de la Fondation Kamel Lazaar.