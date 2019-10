L’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH), présidée par Afif Kchouk, indique suivre, et ce depuis le début et avec beaucoup d’attention et d’inquiétude, les conséquences néfastes de la faillite du tour opérateur international Thomas Cook sur le tourisme tunisien en général et l’hôtellerie en particulier.

L’UNIH considère que chaque hôtelier est dans son droit le plus absolu de réclamer ses créances et de chercher par tous les moyens légaux et légitimes dont il dispose pour défendre directement ses droits ; surtout qu’il s’agit d’une opération commerciale entre deux partenaires privés.

Dans ce contexte, l’UNIH soutient toute action menée par chaque hôtelier victime de cette faillite, pour le recouvrement de ses dettes.

Par ailleurs, elle appelle tous les hôteliers à rejoindre ses rangs pour une plus grande concertation, en vue de la mise en place d’une stratégie globale de commercialisation du produit hôtelier tunisien, basée sur la qualité et la rentabilité.