Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) par intérim, Abdelfattah Mourou, a reçu, vendredi 11 octobre au Palais du Bardo, une délégation de la mission de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), chargée d’observer les élections législatives et présidentielle.

Cette délégation regroupe des membres de l’organisation de différents pays, conduite par Sorin Cimpeanu, ancien Premier ministre de Roumanie, député membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et président de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Selon un communiqué du Parlement, la rencontre a permis d’échanger les points de vue sur l’évolution du processus de transition démocratique en Tunisie à la lumière de l’actuelle échéance électorale, les particularités du régime électoral et les amendements nécessaires pour renforcer la construction démocratique, la participation de la femme, des jeunes et des étudiants à la vie politique, les expériences des démocraties naissantes et le rôle des partis politiques dans la garantie de la stabilité politique.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué la relation de la Tunisie avec l’OIF et les préparatifs du 18e Sommet de la Francophonie prévu en 2020, en Tunisie.

L’accent a été mis sur l’intérêt que porte la Tunisie à l’espace francophone et son rôle principal dans la consolidation du partenariat et de la coopération dans ce domaine et la consécration des principes de la démocratie et des droits de l’Homme.

A cette occasion, Mourou a donné à la délégation un aperçu sur les pas franchis par la Tunisie dans le processus de transition démocratique malgré les difficultés rencontrées, soulignant la détermination du parlement à contribuer à la réussite de ce processus.

De son côté, le chef de la délégation a salué le bon déroulement de l’opération électorale, notamment en ce qui concerne l’organisation et le respect des procédures juridiques.

Les membres de la délégation ont également mis en avant l’intérêt qu’ils portent au travail de l’ARP, soulignant l’importance de renforcer la coopération, particulièrement au niveau du conseil parlementaire de la francophonie.