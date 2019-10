Un accord a été signé, vendredi 11 octobre, entre le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (Ennahdha) et la municipalité de Tunis (Ennahdha) dans le cadre du programme “nouvelle génération d’entrepreneurs-municipalités”, portant sur le lancement de micro-projets, dans le but d’aider les collectivités locales à mettre en oeuvre des projets de prestation de services.

A cette occasion, le chargé de mission auprès de la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fayçal Zahar, a déclaré aux médias que cet accord a pour objectif de promouvoir le développement local et régional, de fournir des postes d’emploi aux diplômés de l’enseignement supérieur et de les aider à s’installer à leurs propres compte dans les secteurs d’activité, cités dans l’article 240 du code des collectivités locales.

Cet accord permettra aux candidats désirant travailler pour leurs propres comptes de créer des petites entreprises avec un investissement inférieur à 200 mille dinars, ajoutant que le coût global de ce projet est estimé à 1,5 million de dinars, sous formes de crédits accordés par la banque tunisienne de solidarité, a indiqué la même source.

Il prévoit également l’encouragement et l’encadrement des jeunes diplômés inscrits dans les bureaux d’emplois pour la création de 4 entreprises exerçant dans le domaine du balayage manuel des rues, 3 entreprises dans le domaine de la gestion des espaces verts et 2 autres entreprises dans le domaine de l’entretien des cimetières, lit-on de la même source.

“Les demandes de candidatures seront publiées, cet après midi sur les sites du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et de la municipalité de Tunis”, a-t-il affirmé, soulignant que les dossiers doivent être déposés avant le 25 octobre 2019.

Pour sa part, la ministre de la Formation professionnelle, Saïda Ounissi, a précisé que le programme “une nouvelle génération d’entrepreneurs-municipalités” garantit la création de postes d’emploi selon les besoins du marché et aidera les municipalités à assurer leurs tâches au service des citoyens.

Elle a ajouté que ce programme assurera l’accompagnement par l’état de jeunes promoteurs, signalant qu’il s’agit du 20ème accord signé avec plusieurs municipalités à travers les régions.