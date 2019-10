Le CEPEX, membre de la plateforme “Think Africa”, a annoncé, jeudi 10 octobre, qu’il organisera une mission d’exploration du marché kényan, du 13 au 21 octobre 2019, à Nairobi.

S’inscrivant dans le cadre du projet “Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains” (PEMA), lancé à l’initiative de l’agence de coopération internationale allemande “GIZ”, cette mission s’attèle à créer un networking entre les membres de Think Africa, les institutionnels et les milieux d’affaires du Kenya et le bureau du CEPEX à Nairobi. L’objectif est de préparer, ultérieurement, en Tunisie, un roadshow sur les opportunités d’affaires entre les deux pays.

Selon le CEPEX, le projet PEMA vise à faciliter l’accès à de nouveaux marchés d’exportation en Afrique, notamment en renforçant l’offre des réseaux publics-privés de promotion de l’exportation.

100ème destination de marchandises tunisiennes, avec une part d’exportation de 0,01%, à fin août 2019, et 86ème pays fournisseur avec une part d’importation de 0,01%, le Kenya affiche un PIB de 78 milliards de dollars (63 milliards d’euros).

Créé en 2017, la plateforme Think Africa vise à inciter et accompagner des PME tunisiennes dans leur démarche de promotion des exportations sur le marché africain. Cette plateforme regroupe des structures d’appui publiques et privées en Tunisie et les ministères du Commerce et des Affaires étrangères.