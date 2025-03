La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre organise, du 17 au 21 juin 2025, une mission économique à Dakar (Sénégal), et ce, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, l’Ambassade de Tunisie à Dakar et le Cepex.

A l’ordre de jour de cette mission figurent l’organisation d’un Forum Economique Tuniso-Sénégalais, et des rencontres de partenariat et des séances de networking entre les entreprises Tunisiennes et leurs homologues Sénégalaises, selon la Chambre.

Les participants à la mission auront l’opportunité, également de prendre part à trois salons, à savoir le Salon international pour l’alimentation et la transformation alimentaire (SENEFOOD), le Salon international pour l’emballage (SENEPACK) et le Salon international de beauté, du cosmétique et de l’hygiène (BCH).

La mission a pour objectif de développer des échanges commerciaux et de tisser des liens de coopération avec des partenaires Sénégalais.

Ainsi, la Chambre invite les entreprises intéressées de participer à ce rendez-vous à s’inscrire via ce lien : httpss://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCjN8XxduxA6PZ0akcYQgS0kdWSL-96GmMMghqSBiHoj9shw/viewform