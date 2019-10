Ennahdha seule rescapée, même si elle perd une partie de ses sièges à l’Assemblée des législatives de 2014, a perdu (selon les chiffres provisoires) 40% de son électorat, passant de 947.058 voix exprimées en 2014 à seulement 561.000 voix en 2019.

Nidaa Tounes qui disparaît pratiquement du paysage politique et de l’Assemblée (il devrait obtenir entre 3 et 4 sièges Vs les 86 sièges de 2014) se retrouve avec près de 43.000 voix contre 1.275.000 en 2014. Ses “héritiers” possibles (Qalb Tounes, PDL, Tahya Tounes, Machrou), obtiennent ensemble près de 800.000 voix, soit près de 40% de l’électorat du défunt Nidaa.

Le Courant démocrate (Attayar) et le mouvement du peuple (Achaab) réalisent la meilleure performance avec un taux de progression de leurs électorats de près de 180% et une augmentation encore plus importante en nombre de sièges, 21 sièges pour le Courant démocrate contre 3 sièges en 2014 et 3 sièges pour le mouvement du peuple en 2014 contre 15 sièges aujourd’hui, selon des chiffres provisoires.