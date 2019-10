Les médias publics ont fait preuve de professionnalisme à travers une couverture équitable et pluraliste des listes candidates durant la campagne pour les élections législatives du 6 octobre, selon le chef de la mission d’observation électorale de l’Union européenne en Tunisie, Fabio Massimo Castaldo.

Castaldo s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse organisée mardi 8 octobre à Tunis pour la présentation de la Déclaration préliminaire de la MOE UE Tunisie comportant ses premières conclusions sur l’observation du processus électoral des législatives, en y incluant le scrutin, le dépouillement et le traitement des résultats.

A contrario, les médias privés n’ont pas tous garanti le respect de ces principes, a ajouté Castaldo qui relatait les observations de la MOE UE sur les médias audiovisuels monitorés par la Mission. ” La campagne en ligne a été marquée par une forte activité sur les réseaux sociaux et par des violations persistantes relatives à la diffusion de messages sponsorisées, interdits pendant les élections législatives “, a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, Castaldo a relevé que la campagne électorale dans les régions a été marquée par un nombre très limité de dépassements qui ont été verbalisés par l’instance électorale.

Le chef de la mission a noté, dans le même contexte, une baisse de la participation au vote après une campagne ” éclipsée ” par l’élection présidentielle.

Il a salué le déroulement des opérations de vote et de dépouillement le jour du scrutin. Les observateurs de l’union Européenne étaient présents dans 479 bureaux de vote répartis sur les 24 gouvernorats, a-t-il indiqué, relevant que le dépouillement des bulletins de vote s’est fait d’une manière plus rapide et organisée que celle lors du premier tour de l’élection présidentielle malgré le nombre plus élevé des candidats.

Castaldo a aussi fait valoir que sur 1506 listes candidates, 14,5% seulement ont des têtes de liste femme, soulignant l’importance de promouvoir davantage la participation de la femme à la vie politique. ” La Tunisie reste un model de transition démocratique réussie dans la région mais aussi dans le monde entier “, a-t-il relevé.

Le chef de la délégation du Parlement européen présente en Tunisie pour l’observation du scrutin législatif, Emmanuel Maurel a, quant à lui, souligné qu’une fois élu, le parlement aura un rôle central dans le suivi des résultats et recommandations de cette mission.

” Le Parlement européen veut participer à la mise en œuvre de ces changements et recommandations qui seront transcris dans la Déclaration définitive de la Mission d’observation et soutenir les efforts de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans l’amélioration de la situation “, a-t-il tenu à souligner, précisant que plusieurs points d’ordre technique peuvent être améliorés.

Il est à noter que la mission d’Observation électorale de l’union européenne est présente en Tunisie depuis le 23 août 2019, à l’invitation, notamment de l’ISIE. Elle regroupe 95 observateurs des 28 Etats membres ainsi que du Canada, du Norvège et de la Suisse. Ils sont déployés dans les 24 gouvernorats de la Tunisie.