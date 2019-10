Douze des meilleures équipes féminines africaines vont s’affronter à l’occasion du tournoi 2019 de l’Africa Women’s Sevens de rugby dans le but de décrocher leur participation aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo et au tournoi de qualification du World Rugby Sevens Series.

Sous l’égide de Rugby Afrique et en partenariat avec la Société Générale, la Fédération tunisienne de rugby accueillera le tournoi “Africa Women’s Sevens“ les 12 et 13 octobre 2019 au stade Mustapha Ben Jannet à Monastir.

C’est la seconde fois que Rugby Afrique organise des événements de qualification pour les Jeux Olympiques sur le continent depuis les débuts du rugby à sept aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Tous les regards sont désormais tournés vers douze des meilleures équipes africaines qui attendent impatiemment cette occasion de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020.

Les médaillées d’argent et de bronze auront une possibilité supplémentaire de se qualifier en participant à un tournoi mondial de repêchage qui aura lieu en juin 2020. Les équipes classées première et deuxième pourront participer au tournoi de qualification du World Rugby Sevens Series.

À l’approche des Jeux Olympiques et des World Rugby Sevens Series, de nombreuses équipes ont beaucoup investi dans leur programme Sevens, ce qui signifie que les enjeux sont importants pour les joueuses et que les matchs du tournoi seront âprement disputés.

Les équipes participantes sont (dans l’ordre du classement africain actuel) le Kenya, l’Ouganda, la Tunisie, Madagascar, le Zimbabwe, le Sénégal, le Botswana, la Zambie, le Maroc, l’Île Maurice, l’Afrique du Sud et le Ghana. L’Afrique du Sud, qui s’est retirée de l’édition 2018, est désormais classée au 11e rang des 12 équipes. L’équipe ghanéenne, qui participe au championnat africain pour la première fois, se classe donc au 12e rang.

A noter que l’équipe d’Afrique du Sud ne participera que pour tenter de décrocher sa qualification au tournoi des World Rugby Sevens Series. En effet, le règlement intérieur de la Confédération des Sports et du Comité Olympique sud-africains ne permet pas d’être sélectionné pour les Jeux Olympiques directement à partir du tournoi régional africain qualificatif.

Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, a déclaré : « Nous sommes très heureux et remercions infiniment la Fédération Tunisienne de Rugby (FTR) d’accueillir l’édition 2019 de l’Africa Women’s Sevens. La FTR a pris toutes les mesures nécessaires pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions et pour donner une excellente image du rugby africain féminin. L’Afrique souhaite obtenir une reconnaissance internationale et de haut niveau. Un tournoi comme le Women’s Sevens Rugby a un fort potentiel pour promouvoir et révéler nos talents en Afrique et amener davantage de sportifs du continent à jouer au rugby. Je suis convaincu que les matchs disputés par des femmes susciteront l’intérêt du public. Je sais que toutes les équipes se sont préparées très sérieusement et je leur souhaite à toutes de réaliser de belles performances. J’espère qu’elles pourront défendre au mieux leurs chances de participer à l’un des événements sportifs les plus prestigieux au monde».

À propos de Rugby Afrique :

Créée en 1986, Rugby Afrique, anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales composant la World Rugby, l’organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens.

Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.