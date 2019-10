Plus que 40 sociétés spécialisées dans l’agroalimentaire, des secteurs publics et privés, ainsi que 3 exposants à participation individuelle participent au Salon international de l’agroalimentaire “ANUGA”, qui se tient du 5 au 9 octobre 2019 à Cologne en Allemagne.

Le pavillon national est organisé par le CEPEX en collaboration avec la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce en tant que représentant officiel du Salon en Tunisie.

Ce Salon, qui se déroule tout les 2 ans, est très prisé tant par les exposants que par les visiteurs pour sa grande visibilité et sa popularité, d’après le CEPEX.

Il est constamment rénové selon les besoins de la branche et s’articule autour de divers secteurs et filières: Epicerie fine, boissons, aliments froids et frais, viande, aliments congelés, produits laitiers, pain et boulangerie, boissons chaudes, services de restauration…

Plus de 165 000 visiteurs et environ 7 400 exposants internationaux sont attendus au Salon ANUGA.