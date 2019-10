Les Etablissements de la Télévision (ETT) et de la Radio tunisiennes et l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) mettent à la disposition des journalistes et du public une plateforme pour lutter contre les fake news et les données erronées relayées sur les réseaux sociaux et blogs.

Cette plateforme, dont le lancement officiel est prévu le 6 octobre, a pour objectif de lutter contre la propagation des fausses informations qui sont de nature à induire l’opinion publique en erreur, à impacter sur le processus électoral et à semer le désordre parmi les citoyens, indique, vendredi, l’ETT.

La plateforme sera hébergée sur les sites tunisiacheknews.com et factcheking.watania1.tn ainsi que sur la page facebook tunisiacheknews.

Selon l’Etablissement de la télévision tunisienne, ce projet et s’inscrit dans le cadre d’une initiative de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (HAICA), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève, avec un financement de l’Union européenne.