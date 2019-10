En septembre 2019, le taux d’inflation s’est stabilisé à 6,7%, selon les chiffres publiés vendredi 4 octobre par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette stabilité est expliquée, d’une part, par la décélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (7,3% contre 7,4% en août) et, d’autre part, par l’accélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des boissons alcoolisées et tabac 22,4% contre 15,2% et des prix des produits et services d’enseignement 6,9% contre 5,4%.

L’Institut a précisé qu’en septembre 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% pour le deuxième mois consécutif. Cette hausse provient essentiellement de l’augmentation des prix du tabac de 6,3% et des prix des services et produits de l’enseignement de 4,0%.

En revanche, selon l’INS, les prix de l’alimentation et l’habillement demeurent constants.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires restent constants en raison, d’une part, de la hausse des prix des légumes secs de 1,3%, des poissons frais et œufs de 0,9% et des fromages et dérivés de lait de 0,6%.

D’autre part, selon les mêmes statistiques, les prix à la consommation ont baissé au niveau des prix des volailles de 1,8% et des prix des légumes frais de 1,2%.

Augmentation des prix de l’alimentation sur un an

En septembre 2019, les prix de l’alimentation augmentent de 7,3% sur un an. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes 10,1%, des fromages et œufs de 9,1%, des viandes de 8,6%, des fruits de 7,8% et des boissons et jus de 7,6%.

Quant aux produits manufacturés, ils ont augmenté de 8,2% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 10,2% et des prix des matériaux de construction de 9,2%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’établit à 6,9% contre 6,7% en août et 6,5% en juillet 2019. Les prix des produits libres non encadrés augmentent de 7,3% contre 4,9% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,4% contre 2,4% pour les produits alimentaires à prix administrés.

Les produits et services d’enseignement prennent leur ascension à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020, les services et fournitures scolaires ont enregistré une augmentation remarquable de 4%.

Ainsi, les prix des services d’enseignement pré-élémentaire et primaire privé ont augmenté de 3,7%, ceux de l’enseignement secondaire privé de 4,9% et les fournitures scolaires ont augmenté de 7%.