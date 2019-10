Les plans sectoriels pour la mise en œuvre du Plan d’action national relatif à l’application de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité relevant de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le thème “Femmes, paix et sécurité”, ont été officiellement annoncés mercredi à Tunis.

Lors d’une conférence nationale tenue, mercredi à Tunis, sur le thème “Pas de paix sans femmes”, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Naziha Laabidi, a affirmé que la Tunisie avait adopté un plan d’action national visant à activer la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, se rapportant au thème “Femmes, sécurité et paix”, financé par le gouvernement de la République de Finlande, dans l’objectif de renforcer l’autonomisation des femmes, consolider leur participation dans tous les domaines et consacrer leurs droits, conformément aux engagements de la Tunisie en la matière.

Le plan d’action national, selon la ministre, porte principalement sur l’autonomisation économique de la femme à travers, notamment, le programme “Un projet de vie pour chaque région” visant le développement des régions frontalières menacées par le terrorisme, et l’extrémisme, en particulier, au niveau des zones à haute concentration démographique

Le programme en question aspire également au lancement de projets économiques pilotes dans les régions présélectionnées sur la base d’études réalistes qui prennent en compte la conjoncture actuelle, ainsi que sur des statistiques et indicateurs en rapport avec le niveau de vie, les taux de migration dans ces entités.

Pour sa part, la représentante d’ONU-Femmes en Tunisie et en Libye, Lazagapaster Begona, a affirmé que la coopération entre la Finlande et la Tunisie se poursuivra sur le plan du développement des capacités de la femme tunisienne, dans l’objectif de réaliser l’égalité des chances entre les hommes et les femmes à tous les niveaux.

Elle a dans ce sens, souligné la nécessité d’associer la société civile à la promotion de l’autonomisation de la femme tunisienne et le développement de sa condition de vie, ajoutant que moult études sur la question avaient démontré que les pays qui conjuguent leurs efforts avec ceux de la société civile, ont réussi le pari de concrétiser rapidement leurs orientations en matière de développement et d’amélioration de la situation des femmes et des citoyens. .

La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la sécurité et la paix est un mécanisme qui vise à renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et l’instauration de la bonne gouvernance sur le plan sécuritaire