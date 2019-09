Tunisie Telecom participe, en tant que sponsor officiel à l’«Afric’UP Summit» qui se déroule les 24 et 25 septembre 2019 à Tunis.

En marge de cette participation, la société TT International Services “TTIS“ (filiale du groupe Tunisie Telecom) et le Centre d’études et de recherche des télécommunications (CERT) ont annoncé, mardi 24 courant, la signature d’un mémorandum d’entente (MoU) visant à développer des activités communes de prestations de conseil sur les marchés d’Afrique subsaharienne en s’appuyant sur une synergie et une complémentarité des parties.

Comme il se doit, l’accord a été paraphé par Jamel Mhedhbi, directeur général de TTIS, et Naoufel Ben Saïd, le DG du CERT.

A l’issue de la cérémonie de signature de cet accord, Jamel Mhedhbi a déclaré que : «nous sommes heureux de signer cette entente pour développer davantage l’export de l’expertise et du savoir-faire dont dispose notre partenaire le CERT en Afrique. Le but essentiel de TTIS consiste à adresser le continent africain dans le secteur du numérique».

«Le CERT, qui s’est investi dans plusieurs créneaux de services, à la fois stratégiques et innovants et qui a commencé l’aventure de l’exportation au Maghreb et en Afrique, veut aller plus loin sur cette voie-là à travers la signature de cette convention avec la société TTIS spécialisée dans l’export de l’expertise dans le domaine des TIC», dira pour sa part Naoufel Ben Saïd.