En marge du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique, SITIC AFRICA 2019, la société TT International Services “TTIS“ (filiale du Groupe Tunisie Telecom) et le cabinet Deloitte Conseil Tunisie ont annoncé, le 18 juin 2019, la signature d’un mémorandum d’entente (MoU) visant à développer des activités communes de prestations de conseil sur les marchés africains.

A l’occasion de la cérémonie de signature, Jamel Mhedhbi, directeur général de TT International Services, et Karim Koundi, associé Deloitte Conseil Tunisie, se sont félicités de cet accord qui devrait favoriser le développement de la collaboration entre les deux sociétés.

L’objectif de cette entente est de contribuer à la mise en place d’un plan de développement commercial commun, d’expertise technique et de consultants, dans le cadre de projets de conseil et de formation en stratégie et management, commercial et marketing, opérations et technologies dans le domaine des infrastructures et des services numériques, sur le marché africain.

Les deux sociétés ont également convenu d’élargir davantage leur partenariat à travers l’exploration de nouvelles pistes de collaboration qui adresseront le continent africain dans le secteur du numérique.

A propos de TT International Services:

TTIS est une filiale du Groupe Tunisie Telecom, l’opérateur historique des télécommunications de la Tunisie, spécialisée dans l’export de l’expertise dans le domaine des TIC destiné en particulier à l’Afrique subsaharienne.

TTIS accompagne le développement et les transformations des opérateurs télécoms, des réseaux du Gouvernement et des régulateurs en leur apportant le conseil et l’assistance opérationnelle nécessaires au développement des réseaux des télécoms en se basant sur le savoir-faire des experts du Groupe dans les différents métiers des TIC.

Elle permettra de la sorte de valoriser le savoir-faire dont dispose Tunisie Telecom, et les principaux acteurs du secteur, de motiver, de retenir et de récompenser les talents et de de générer des revenus supplémentaires et de diversifier l’activité du Groupe par le développement de l’export de son expertise.

A propos de Deloitte Conseil Tunisie :

Deloitte est présent en Tunisie depuis plus de 15 ans. L’expertise multidisciplinaire et plurisectorielle des équipes de Deloitte présentes en Tunisie a permis de gagner la confiance des clients appartenant à différents secteurs d’activité : finance, banque, pétrole et gaz, énergie, service public, électronique, télécoms, transports, cimentiers, agroalimentaire, industrie chimique, textile et santé…

Deloitte Tunisie est un centre d’excellence régional des activités de conseil pour l’Afrique francophone. De par son rôle central en Afrique, il accompagne, d’une part, les acteurs économiques tunisiens dans leurs stratégies de développement en Afrique, et, d’autre part, les acteurs publics et privés africains à mieux connaître les expertises, le savoir-faire ainsi que l’environnement des affaires en Tunisie.

Les équipes de Deloitte Tunisie réalisent de missions de conseil dans plus de 15 pays africains (conseil d’élaboration de stratégies sectorielles, stratégies de développement d’acteurs privés africains, excellence opérationnelle, transformation technologique, conseil en développement du capital humain).