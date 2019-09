La Tunisie prendra part aux travaux de la 74e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, à New York, qui sera axée cette année sur le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, sur le développement durable, l’éducation, la migration…

Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, a été chargé par le président de la République, Mohamed Ennaceur, de présider la délégation tunisienne à ces assises, qui se déroulent du 23 au 27 septembre.

Jhinaoui mènera, à cette occasion, des entrevues avec des hauts responsables onusiens et ses homologues de pays arabes, africains et occidentaux pour examiner les moyens de renforcer les relations de coopération au double plan bilatéral et multilatéral.

Dans cette cadre, il participera à plusieurs ateliers-débats et de travail organisés en marge des travaux de la 74e session.

La présence de la Tunisie à ces assises onusiennes revêt cette année une dimension particulière puisqu’elle se prépare à siéger, à partir du 1er janvier 2020, au Conseil de sécurité en tant que membre non-permanent pour la période 2020/2021.