La ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, a indiqué que l’accord de don portant sur la deuxième tranche du nouvel hôpital universitaire de Sfax sera signé avec la partie chinoise le 8 octobre prochain, alors que la présentation de l’étude sur la cité sportive par un bureau d’études chinois sera faite le 15 octobre.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Sfax, elle a précisé que la nouvelle extension de l’hôpital englobe la construction de 6 blocs opératoires, d’un département d’hospitalisation,d’une unité de réanimation outre l’acquisition d’équipements médicaux.

“Cet hôpital comprendra ultérieurement plusieurs autres spécialités médicales et sera doté d’un service de traumatologie et des grands brûlés et de chirurgie esthétique, a-t-elle dit.

La ministre a appelé à la nécessité de parachever les travaux de raccordement public (électricité, eau potable et gaz) tout en respectant les délais impartis sachant que la première partie de ce projet qui est réalisé par la partie chinoise devra s’achever au mois de novembre prochain.

De son coté le doyen de la faculté de médecine de Sfax, Sami Kamoun a souligné l’importance d’introduire la spécialité de la médecine sportive dans cet hôpital afin de renforcer la culture de l’activité physique qui joue un rôle primordial pour la prévention de certaines maladies.

Il convient de rappeler que le coût global de cet hôpital est estimé à 160 MDT sans compter le montant du don consacré à l’extension de l’hôpital et des équipements.

S’agissant de la cité sportive, la ministre a souligné que l’étude à soumettre par le bureau d’études, a été financée par le ministère de l’Investissement et de la Coopération internationale et a permis de réduire d’une année les délais impartis aux études de ce projet.”L’étude est exhaustive, elle comporte tous les éléments du projet, son coût financier ainsi que sa faisabilité économique”, a-t-elle insisté.

Elle a indiqué dans ce sens que la partie chinoise s’est déclarée prête à financer le projet, ajoutant qu’une équipe chinoise se trouve actuellement à Sfax pour collecter toutes les données relatives au projet, y compris la localisation de la cité sportive (région de Hakouna) et les moyens de transport qui y conduisent.

D’autre part, la ministère de la Jeunesse et des Sports a lors de cette séance de travail, exprimé sa disposition à financer le projet d’extension du stade Tayeb Mhiri après coordination entre les différentes parties concernées (Gouvernorat, municipalité, délégation régionale de la jeunesse et des sports et les exploitants), selon une formule qui garantit la conformité du stade aux standards en vigueur, selon Ben cheikh.

Les participants à cette réunion ont également affirmé que les obstacles entravant le parachèvement d’une salle sportive couverte et qui consistent en l’absence de coordination entre les services régionaux concernées, ont été surmontés, faisant savoir que les travaux reprendront dans la période à venir.