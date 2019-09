Un workshop interrégional sur la stratégie nationale de développement durable a été organisé, mercredi 18 septembre à Gabès, à l’initiative du ministère des Affaires locales et de l’Environnement, en partenariat avec le plan d’action pour la Méditerranée.

L’objectif est d’étendre le débat sur les moyens susceptibles d’actualiser la stratégie nationale de développement durable dans les gouvernorats de Gabès, Sfax, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur, Gafsa et Sidi Bouzid en adéquation avec l’agenda onusien et ses 17 objectifs de développement durable.

Lotfi Ben Said, directeur général du développement durable au ministère de l’environnement, a indiqué qu’il s’agit de fixer les points à prendre en compte dans la révision de la stratégie nationale de développement durable (2016-2020).

Cette stratégie comprend 9 thématiques dont la mise en place d’un système de production et de consommation durables, la gestion durable des ressources naturelles, l’aménagement et équilibre du territorial, le développement des énergies renouvelables et l’adaptation au changement climatique.

Ben Said a fait savoir que cette stratégie fera référence aux secteurs de transport et de l’industrie.