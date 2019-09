A l’occasion de l’ITU Telecom World 2019, le Bureau de la Normalisation des télécommunications de l’UIT (Union internationale des télécommunications) a organisé la 11ème réunion des CTO –pour Chief Technology Officers- le 8 septembre 2019 à Budapest, capitale de la Hongrie, nous information la direction de la communication de Tunisie Telecom.

Ces réunions des CTO ont pour objectif de débattre du paysage de la normalisation, identifier et coordonner les priorités en matière de normes et les moyens de mieux répondre aux besoins du secteur privé, explique-t-elle.

Logiquement, l’opérateur tunisien des télécommunications était représenté à cette réunion par sa directrice centrale de la stratégie et de l’innovation et responsable de la transformation digitale, Dr Rim Belhassine-Cherif qui a présenté une contribution, au nom de Tunisie Telecom, ayant pour thème «How Can Telecom operators Capitalize on their 5G Investment ?». Elle a également pris à ce conclave en tant que co-rapporteur sur les stratégies de normalisation de l’UIT-T.

Déploiement de la 5G, Dr Rim dit oui, mais…

En effet, selon Dr Rim Belhassine-Cherif, malgré les opportunités commerciales intéressantes qui seraient offertes par la 5G aux opérateurs des télécommunications à l’échelle mondiale, de nombreux opérateurs télécoms, dans plusieurs pays, ne sont pas suffisamment sûrs quant au retour sur investissement lié au déploiement de cette technologie.

Primo, parce que l’infrastructure 5G et la conformité aux exigences réglementaires sont très coûteuses ; et secundo, parce que la demande du marché local pour les services 5G et l’efficacité des modèles économiques à adopter ne seraient pas toujours garantis.

A cet effet, les opérateurs télécoms pourraient être réticents à déployer les réseaux 5G surtout que, dans de nombreux pays, ces opérateurs n’ont pas encore atteint un retour sur investissement suffisant de leurs réseaux 4G et ils souffrent d’une baisse de leurs revenus traditionnels à cause des services OTT, ce qui détériore leurs capacités d’investissement.

Pour ces raisons, Tunisie Telecom a invité l’UIT-T à développer des recommandations et des lignes directrices relatives aux aspects économiques des déploiements et des services 5G, qui pourraient être bénéfiques pour les opérateurs des télécommunications qui doivent décider d’investir ou non dans des projets 5G ou qui ont besoin d’être bien préparés pour tirer parti des nouvelles opportunités offertes par la 5G.

Pour l’heure, Tunisie Telecom nous assure que la contribution de Dr Rim Belhassine-Cherif a été bien appréciée par les CTO.

D’ailleurs, Tunisie Telecom et d’autres participants ont suggéré à l’UIT d’étudier aussi la possibilité de créer un observatoire 5G afin de tirer des leçons des différents développements techniques et implémentations de la technologie 5G, des cas d’utilisation et des expériences des verticaux, et d’établir des lignes directrices appropriées, le cas échéant.

Justification commerciale du déploiement de la 5G…

Les CTO ont également examiné le potentiel de l’UIT pour l’élaboration des directives pour les opérateurs sur la justification commerciale du déploiement de la 5G. Ces orientations pourraient clarifier les stratégies d’investissement et les mécanismes de financement de la 5G, les coûts des différents scénarios de déploiement de la 5G, les modèles de gestion possibles pour monétiser les services 5G, ainsi que l’écosystème de la 5G et les rôles des différents acteurs.

Par ailleurs, Tunisie Telecom a également participé à la deuxième Assemblée des dirigeants des commissions d’études de l’UIT-T (les 9 et 10 septembre 2019) ainsi qu’à plusieurs sessions et manifestations de l’ITU Telecom World 2019, ce qui démontre l’intérêt que porte Tunisie Telecom pour les travaux de normalisation et d’innovation dans le secteur des TIC.