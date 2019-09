Des conventions de coopération et de partenariat entre les Délégations régionales des Affaires culturelles et les Centres régionaux des arts dramatiques et scéniques ont été signées, lundi 16 septembre, au Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, ces conventions ont été signées au cours d’une rencontre présidée par Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, en présence des cadres de son département.

Conventions visent à promouvoir les activités culturelles communes entre les parties signataires et de mettre en valeur les spécificités culturelles, patrimoniales et créatives dans les régions.

Ce partenariat vise également à renforcer le rayonnement des Centres des arts dramatiques et scéniques, sur les plans national et international, et de les intégrer dans leur environnement direct à travers des partenariats avec les institutions culturelles et autres partenaires régionaux. Le but est aussi d’encourager les associations et troupes de théâtre amateur.

Pour le ministre, l’importance de ces partenariats réside dans la mise en place de formules de travail communes en vue de garantir le bon déroulement des activités culturelles et artistiques dans les régions. Il a évoqué “un partenariat distingué dans le cadre de conventions qui devront faire des Centres régionaux des arts dramatiques et scéniques des pôles de développement culturel, théâtral et créatif”.

Il a explique que ce cadre de partenariat allait “se traduire en une véritable communication avec les délégations régionales des Affaires culturelles et offrir une vision commune qui aiderait à réhabiliter la place du théâtre tunisien”.