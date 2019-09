L’Académie de gestion automobile, “Tunisian Automotive Management Academy” (TAMA), projet réalisé avec le soutien du partenariat allemand, sera officiellement inaugurée le 19 septembre à Sousse, en présence de Gunther Beger, chef de section au ministère allemand de la Coopération économique.

Fruit d’un partenariat entre l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ) et 4 groupes automobiles (le groupe DRAËXLMEIER, LEONI, Marquardt et Kromberg & Schubert), dans le cadre du projet “Partenariat pour l’emploi et appui aux moyennes entreprises” lancé par la GIZ, la TAMA a été mise en œuvre par BBW (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, l’association éducative de l’économie bavaroise).

Cette académie se veut un centre d’apprentissage qui qualifiera de manière ciblée les candidats à assumer des fonctions d’encadrement intermédiaire tant dans les quatre groupes fondateurs que dans d’autres.

L’objectif de cette initiative est de faire face à la pénurie de cadres moyens qualifiés dans le secteur automobile tunisien à travers le perfectionnement professionnel, selon un communiqué de la GIZ.

Le but du projet est de créer 260 postes de formation et 7 500 emplois supplémentaires.

Les cours de l’académie commencent en septembre 2019 et s’achèveront en avril 2020. Pendant cette première phase pilote 58 participants des quatre entreprises seront formés en gestion des projets, économie, compétences non techniques et gestion allégée.

En deuxième phase, l’académie sera structurée pour devenir une organisation durable.