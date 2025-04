Le groupe allemand Prettl, spécialisé dans la fabrication de câbles automobiles en Tunisie est déterminé à renforcer son implantation en Tunisie.

Le président exécutif du groupe, Rolf PRETTL a fait, le 2 avril 2025, le déplacement à Tunis pour informer le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, du degré d’avancement du projet de réalisation de son usine en Tunisie.

Selon le promoteur allemand l’usine va créer, une fois réalisée, dans quelques mois, 500 emplois.

Mention spéciale pour la déclaration faite par le président du groupe allemand à l’issue de son entretien avec le ministre tunisien sur le climat d’investissement en Tunisie.

Le patron du groupe a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des préparatifs du lancement de ce projet en Tunisie, soulignant les atouts qui ont motivé le groupe pour s’implanter en Tunisie : climat d’investissement favorable, positionnement géographique au milieu de la méditerranée et à proximité de l’Europe et qualification des ressources humaines.

A noter que le secteur des composants automobiles est un secteur en pleine croissance. Il compte plus de 200 entreprises, emploie plus de 100 mille personnes dont 10 mille cadres et ingénieurs et génère un chiffre d’affaires dépassant les 2,4 milliards d’euros, soit plus de 16% des exportations du pays.

