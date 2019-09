Le volume des exportations (prix constant) a enregistré une baisse de 4%, au cours des huit premiers mois de 2019 contre une hausse de 4,6% au cours de la même période de 2018, d’après les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS).

La baisse du volume des exportations, au cours des huit premiers mois de l’année 2019, a touché plusieurs secteurs, dont l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire (18,8%), le textile, habillement et cuir de (4,2%), les industries mécaniques et électriques (2,1%).

Par contre, le volume des exportations du secteur de l’énergie a augmenté de 1,4% et celui des autres industries manufacturières s’est accru de 4,4%.

Quant aux prix à l’exportation, ils ont augmenté de 16,7%. Ainsi, en valeur courante (en tenant compte de l’impact de la variation du cours du dinar), les exportations de la Tunisie ont augmenté de 12%, pour atteindre une valeur 29,524 milliards de dinars.

Baisse de 8% des quantités importées

S’agissant des importations, elles ont baissé de 8% entre janvier et août 2019, contre une hausse de 1,9% au cours de la même période de 2018, explique l’INS.

Le secteurs les plus concernés par cette baisse sont les industries mécaniques et électriques (10,4%), le textile, habillement et cuir (8,1%) et celui de l’agriculture et industrie agro-alimentaire (9,6%).

Au niveau des prix à l’importation, ils ont augmenté de 19,6%, contre une hausse de 10% en valeurs courantes au cours des huit mois de l’année 2019, pour s’établir à 42,388 milliards de dinars.