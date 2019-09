Soucieux d’apporter son éclairage dans tout débat touchant aux affaires publiques et à l’avenir de notre Nation, le Cercle Kheireddine :

• Constate avec regret que son appel à tous les candidats de la mouvance démocratique et moderniste pour qu’ils se désistent au profit du candidat fédérateur le mieux placé n’a pas eu de suite officielle ;

• Déplore que certains candidats et partis politiques ne font pas preuve d’un respect absolu des institutions ;

• Regrette le manque de consistance de la plupart des programmes proposés par les candidats ;

• S’inquiète de la tournure prise par la campagne présidentielle affectée par un climat de suspicion et des soupçons d’instrumentalisation des institutions et des moyens de l’Etat ;

• Attire l’attention des citoyens et de la société civile et politique sur la nécessaire préservation d’un climat de confiance afin que les élections ne dévient pas vers une remise en cause de nos acquis démocratiques et un affaiblissement des institutions représentatives ;

• Rappelle la fragilité du processus démocratique et l’impérative nécessité de se protéger des risques de retour de la dictature sous de nouveaux visages, habits et discours, et des dérives liées au populisme, à l’islamisme, à la corruption et au népotisme ;

• Rappelle que la démocratie repose, avant tout, sur une éthique et sur des valeurs morales.

Le Cercle Kheireddine lance un appel solennel à toutes les Tunisiennes et à tous les Tunisiens pour qu’ils ne perdent pas confiance, qu’ils évitent l’abstention et se mobilisent pour voter et faire voter en masse le 15 septembre 2019, en faveur du candidat le plus apte à sauvegarder les acquis de la République et de la nouvelle démocratie tunisienne.

Le Cercle Kheireddine appelle également l’ISIE et la HAICA à user rigoureusement et sans délai de toutes leurs prérogatives afin de préserver la transparence et la crédibilité du processus électoral, de manière à garantir le traitement impartial de toutes les parties et la neutralité de toutes les administrations centrales, régionales et locales de l’Etat.

Enfin, le Cercle Kheireddine invite tous les candidats, leurs partis et leurs militants à défendre leurs programmes et idées dans le respect des institutions de l’Etat, loin des invectives et des accusations diffamatoires, de façon à sauvegarder l’unité des Tunisiens et à faire en sorte que le pays puisse rapidement retrouver la sérénité nécessaire pour se remettre au travail afin que les investisseurs soient mis en confiance pour une rapide reprise du rythme de croissance de l’économie.

Le Cercle Kheireddine