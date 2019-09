Le secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, a déclaré que sa première visite en Tunisie depuis sa nomination dans ses fonctions a été l’occasion d’examiner les moyens de développer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Reçu lundi 9 septembre au Palais de Carthage par le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, le secrétaire d’Etat adjoint américain a souligné que sa visite a permis d’examiner les relations d’amitié séculaire entre les deux pays.

Cité dans un communiqué de la présidence, David Schenker a indiqué que sa visite intervient à un moment exceptionnel de la transition démocratique en Tunisie, à savoir la campagne électorale pour la présidentielle anticipée.

Il a, dans ce sens, salué le pluralisme et la liberté d’expression prévalant sur la scène politique tunisienne.

Le responsable américain a réitéré la foi de l’administration américaine en la réussite de l’expérience démocratique tunisienne, qu’il a qualifiée de modèle dans la région, soulignant l’engagement des Etats Unis à appuyer la Tunisie et à se tenir à ses côtés pour relever les défis économiques et sécuritaires.

De son côté, Mohamed Ennaceur a souligné la solidité des relations de coopération et d’amitié qui unissent la Tunisie et les Etats-Unis.

La Tunisie, a-t-il relevé, est soucieuse de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, de manière à réaliser le développement et la stabilité de la Tunisie et de la région en général.

Il a, par ailleurs, affirmé sa détermination à assurer les meilleures conditions pour le bon déroulement de la présidentielle anticipée, en garantissant la neutralité des institutions et des différents appareils de l’Etat afin que les Tunisiens participent en masse à cette échéance et choisissent leurs dirigeants dans un climat de transparence et de liberté.