L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a dénoncé, dans un communiqué publié vendredi 6 septembre, l’exclusion des ingénieurs des institutions et établissements publics de l’accord conclu jeudi, entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) sur les augmentations salariales spécifiques au profit des ingénieurs de la fonction publique.

L’OIT ajoute qu’il va recourir à toutes les formes de militantisme pour satisfaire les revendications des ingénieurs, rappelant que la signature de l’accord relatif aux augmentations salariales au profit des ingénieurs de la fonction publique fait suite aux nombreux mouvements de protestation menés par l’OIT.

L’OIT rappelle que des milliers d’ingénieurs ont participé à un mouvement de protestation organisé le 14 novembre 2017 devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et qu’une grève devant le palais du gouvernement à la Kasbah a été organisée les 24 et 25 janvier 2018.

Par ailleurs, l’OIT appelle le gouvernement à accélérer l’adoption du projet relatif au statut des ingénieurs et de le soumettre à l’ARP.

Il convient de rappeler qu’un procès d’accords sur les majorations spécifiques au profit des secteurs de l’ingénierie, de l’enseignement supérieur et des médecins du secteur public a été signé, jeudi, au palais du gouvernement à la Kasbah.

Les augmentations au profit des ingénieurs varient entre 450 et 750 dinars et elles seront mises en vigueur au cours des années 2020 et 2021.