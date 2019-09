La ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, a donné, mardi 3 septembre à Tunis, le coup d’envoi des travaux de la 16ème conférence internationale interministérielle sur la coopération sud-sud en population et développement.

La conférence qui sera clôturée demain mercredi, se tient à l’initiative de l’Office nationale de la famille et de la population (ONFP), l’alliance des Partenaires en population et développement (Partners in Population and Development PPD) et le Fonds des nations unies pour la population (FNUAP).

Elle vise à soutenir davantage l’approche de la coopération sud-sud, à consolider les acquis et à réaffirmer les engagements pour la mise en œuvre du plan d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) et l’agenda de développement durable 2030 notamment en ce qui concerne les domaines de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, des besoins non satisfaits en planification familiale et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a mis l’accent sur la réussite de l’expérience tunisienne dans le domaine de la santé de la reproduction, l’un des points inscrit à l’agenda de développement durable 2030, mettant l’accent sur les progrès réalisés en Tunisie en matière de lutte contre la violence basée sur le genre et des droits politiques et socioéconomiques de la femme.

“Le choix de la Tunisie pour abriter la 16ème édition de cette conférence internationale témoigne des réussites que le pays a réalisées dans les domaines figurant dans l’agenda de développement durable 2030”, a-t-elle ajouté.

La conférence comporte cinq sessions portant sur l’intégration de la dynamique de la population dans le plan de développement national, l’amélioration de l’accès universel et équitable aux prestations de santé reproductive et de planification familiale, la réduction de la mortalité maternelle dans les pays en développement, la lutte contre la violence basée sur le genre et l’exploitation adéquate du dividende démographique.