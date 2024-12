Le taux d’avancement du 13ème recensement général de la population et de l’habitat, lancé le 6 novembre dernier et qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre courant, a atteint 90% dans le gouvernorat de Gafsa, a indiqué le directeur du bureau régional du recensement, Nasreddine Haj Ahmed.

Il a précisé à la TAP, que ce recensement est effectué, pour la première fois, par voie digitale, au moyen des tablettes numériques dont sont munis les 305 agents mobilisés dans la région, répartis entre équipes techniques et informatiques, outre les chauffeurs, avec la mise à disposition de 30 véhicules pour faciliter leur travail.

Il a souligné que des réunions de travail ont été organisées avec les autorités régionales et locales ainsi qu’avec les différentes parties concernées dans le cadre des préparatifs visant à assurer la réussite du recensement, ceci, outre des sessions de formation préparatoires ayant été organisées pour les agents du bureau du recensement en amont de l’opération.

Il a expliqué que l’une des principales difficultés rencontrées par les agents chargés de mener le recensement général de la population et de l’habitat dans le gouvernorat de Gafsa, est l’impossibilité de communiquer avec certaines familles absentes lors du passage des agents, ce qui a conduit à certains non-recensements. Il a ainsi invité toutes les personnes non recensées à contacter le siège du bureau à Gafsa-ville et à bien vouloir fournir les informations requises à cette opération.