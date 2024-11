L’opération, la plus vaste, d’actualisation de la base nationale de données statistiques de la population tunisienne démarrera le 6 novembre 2024.

‘’Etes-vous au courant ‘’? (Fibelik?) a été l’interrogation clé qui a rythmé la campagne de lancement de la XIIIème édition du recensement national de la population et des immeubles. La campagne précédente avait choisi ‘’Combien’’ (Kaddèche ?).

L’INS est le pilote de l’opération laquelle est parrainée par le ministère de l’économie et du plan. Les enquêteurs dès le 6 novembre viendront frapper à votre porte. Le questionnaire pourrait durer 45 minutes. Prenez soin de leur répondre avec précision. Notez bien qu’il faut révéler aux enquêteurs le nombre de personnes se trouvant dans votre foyer lors de la nuit du 5 au 6 novembre.

Le recensement étant un instantané de la population à une date précise dite ‘’Jour de référence’’.

Une logistique bien fournie

Un contingent de 10.000 enquêteurs formés aux bonnes pratiques de collecte des informations couvriront les 24 gouvernorats et pour aller à la rencontre des 3.275,000 foyers tunisiens. Afin d’être identifiés par la population, Ils observeront un Dress Code précis portant badge, casquette et gilet uniformément griffés.

Ils seront équipés d’une tablette qui les relie à une plateforme numérique connectée aux serveurs de l’INS ainsi que de Tunisie Telecom.

En effet la XIIIème édition observe un protocole numérique avec une solution totalement développée par des compétences tunisiennes. Ils seront encadrés par un collectif de 1.000 superviseurs. Ces derniers répondront de la fiabilité du travail sur terrain. Ils feront les tests de cohérence des réponses des citoyens et dresseront des récapitulatifs quotidiens.

L’acheminement des données est par ailleurs, totalement sécurisé grâce à un cryptage spécialement élaboré pour l’opération. Le budget de l’opération est de 89 millions de TND dont une moitié servira à rémunérer les enquêteurs et à payer les prestations informatiques. Un quart servira à payer l’infrastructure informatique. Le dernier quart couvrira les frais de logistique à savoir les voitures et le carburant.

Une campagne promotionnelle en trois séquences

La campagne promotionnelle a été pensée de manière à durer le plus longtemps possible. Il y a eu une phase de Teasing avec les affiches ‘’Fibelik ?’’. Elle fut relayée par la phase Reveal où l’on a annoncé l’opération de recensement. Et à la fin il y a eu la phase Call to Action instruisant les citoyens à la manière de composer avec les enquêteurs.

De surcroît une campagne de promotion plus ciblée a eu lieu dans les écoles et autres établissement d’enseignement. Les 2.500.000 scolarisés ont reçu des flyers touchant ainsi leurs 5.000.000 de parents. La promotion a donc été de grande envergure ce qui laisse augurer d’un bon répondant de la part des citoyens.

Un planning de traitement qui s’étalera sur 9 mois

Il faut rappeler que la campagne de recensement des immeuble a déjà eu lieu au courant de l’été. Elle a été menée avec un grand souci de précision. Désormais le registre national des adresses est ainsi mis à jour.

Les enquêtes se rapportant au recensement de la population dureront jusqu’au 31 décembre de cette année. La publication des résultats se fera de manière séquentielle et s’étalera sur les trois premiers trimestres de l’année 2025.

Le XIIIème recensement est le dernier à se dérouler selon le mode Face to Face et à l’avenir l’opération sera totalement en ligne. L’on pourra, en toute probabilité en réduire la fréquence de décennale à quinquennale étant donné que le recensement est un levier fondamental de tout travail de planification.

Ali DRISS