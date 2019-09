A l’occasion des 100 ans de l’école du Bauhaus, fondée en 1919 à Weimar en Allemagne, le Goethe-Institut Tunis, lance un appel à projets destiné aux étudiants en art et aux jeunes artistes. Ayant pour date limite pour le dépôt des dossiers de candidatures, le 15 septembre 2019 à minuit, à l’adresse suivante : culture2-tunis@goethe.de, cet appel aura pour but de sélectionner quelques candidats, qui participeront à une exposition collective à Tunis et ce, durant les mois d’octobre et de novembre. Cette exposition s’articulera autour de trois volets, qui sont : ” formes et lignes “, ” couleurs et contrastes ” et ” composition, montage et textes “.

Plus qu’une école professionnelle mêlant architecture, urbanisme, arts plastiques, photographie, arts visuels et arts et métiers, le Bauhaus, fondé en 1919 à Weimar en Allemagne, est une école totalement atypique et pluridisciplinaire.

A l’occasion de ses 100 ans, le Goethe-Institut Tunis organise une exposition, une conférence et une série de projections (à la fin du mois d’octobre et pendant le mois de novembre 2019) pour mettre en valeur l’impact de ce mouvement jusqu’à de nos jours.

En s’appuyant sur la phrase culte de Walter Gropius ” L’art et la technique, une nouvelle unité “, l’appel à projet se dépliera sous trois volets :

– Formes et lignes: Sculptures, Meubles, Objets, Architecture

– Couleurs et contrastes: Peinture, Textiles, Verre, Costumes

– Composition, montage et textes: Graphisme, Photographie, Vidéo

L’objectif de cet événement est d’encourager les jeunes artistes et les étudiants(e)s en art à proposer des projets créatifs qui représentent des processus d’explorations et de recherches en rapport avec le Bauhaus. Chaque proposition doit être accompagnée d’un court texte expliquant comment ce travail s’inscrit dans la philosophie du Bauhaus.