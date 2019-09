Les chefs d’entreprise privées exerçant dans les industries manufacturières, prévoient une amélioration de l’investissement global, durant le deuxième semestre de 2019, contrairement, au 1er semestre qui a été marqué par une stabilité dans la plupart des secteurs, selon une enquête d’opinion de l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette enquête, qui a concerné un échantillon de 850 entreprises, vise à évaluer l’évolution de l’investissement dans les industries manufacturières, durant le 1er semestre de 2019 et ses perspectives.

Ainsi, pour 24% des sondés, l’investissement global dans les industries manufacturières a enregistré une stabilité durant le premier semestre de 2019, contre 23% au cours de la même période de 2018.

L’enquête a, par ailleurs, révélé que 30% des interrogés prévoient une amélioration des investissements durant le second semestre de 2019, contre 27% durant la première moitié de l’année courante.

L’investissement global a enregistré une stabilité dans certains secteurs tels que les Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (29%), le textile, l’habillement et le cuir (17%).

Pour 14% des chefs d’entreprises sondés, le secteur du textile, de l’habillement et du cuir devrait enregistrer une amélioration durant le second semestre.Idem pour le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre.

Pour leur part, les chefs d’entreprises privées exerçant dans les industries mécaniques et électriques estiment, , que les investissements dans ce domaine devraient enregistrer une baisse durant le second semestre de cette année.