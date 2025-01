Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint 2251,1 MD à fin novembre 2024, augmentant de 3,7% par rapport à la même période de 2023, d’après une Synthèse du bulletin de conjoncture des onze premiers mois de 2024 publiée par l’APII.

Les projets de partenariats et ceux 100% étrangers ont évolué de 17,2% par rapport à 2023, s’établissant respectivement à 186,6 MD et 330,2 MD. Ceux déclarés par des tunisiens ont augmenté de 0,2% à 1734,5 MD.

Le nombre de projets déclarés dans le secteur industriel a enregistré une croissance de 13% s’établissant à 3086 projets. Le nombre des projets de nouvelles créations à évolué de 20,1% à 2471.

Celui des projets déclarés par des tunisiens a augmenté de 16,2% à 2717 projets.

Par ailleurs, 2950 projets parmi ceux déclarés sont destinés au marché local (soit une évolution de 38,8%) et 820 projets concernent les zones de développement (+14%).

Les exportations du secteur industriel ont atteint 51382,9 MD pour les 11 premiers mois de 2024 soit une hausse de 0,8% par rapport à la même période de 2023. Ces exportations concernent les secteurs des industries agroalimentaires-IAA (6406,1 MD), des industries mécaniques et électriques-IME (26458 MD), des industries chimiques-ICH (3212,6 MD) et des industries du textile et habillement -ITH et du cuir et chaussures -ICC (10475,2 MD).

Les investissements déclarés dans les activités de services ont connu une hausse de 46,1%. Ils sont répartis entre des projets déclarés par des tunisiens (854,5 MD avec une croissance de 43,6%), des projets mixtes (71,2 MD avec une hausse de 109,4%) et des projets déclarés par des étrangers (66,6 MD avec une évolution de 31,6%).

Les investissements déclarés dans les services connexes à l’industrie se sont établis à 186,4 MD répartis à raison de 36,7% pour le secteur des transports, 24,5% pour le secteur informatique et 38,8% pour les autres services.